Türkiye, şehitlerini gözyaşları ve dualarla uğurladı!

Şehitler için dün Ankara’da düzenlenen devlet töreni düzenlendi.

Ahmet Hamdi Akseki Camiinde düzenlenen devlet töreninin ardından 11 şehitten Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın cenazeleri Ankara’da dualar ve gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Diğer 6 şehit ise son yolculuklarını uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da, Muhabere Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun cenazesi ise memleketi Kırıkkale'de dün toprağa verildi.

Kazada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Burada şehidin annesi, eşi ve çocukları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.