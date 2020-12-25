Türkiye'ye girişlerde artık zorunlu oldu! Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı

İngiltere ve Danimarka'da koronavirüsün mutasyona uğraması ve hızla yayılması karşısında Türkiye önlemlerini artırıyor. Bu kapsamda Türkiye'ye giriş şartı ile ilgili PCR testi sonuç belgesi uygulaması hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, SON 72 SAAT İçinde yapılmış NEGATIF PCR TEST SONUCU İBRAZ ETMESİ zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir. pic.twitter.com/NZGbnK7AWA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020

BAKAN KOCA: YURTDIŞI TEDBİRLERİ ARTIRIYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni uygulama hakkında sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, SON 72 SAAT İçinde yapılmış NEGATIF PCR TEST SONUCU İBRAZ ETMESİ zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

- SON 10 GÜNDE İNGİLTERE, DANIMARKA VE GÜNEY AFRİKA'DAN GELENLERE SIKI TAKIP

Bakan Koca, son dönemde İngiltere'deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsünün Danimarka ve Güney Afrika'da da görüldüğünü hatırlatarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7'nci gününde yapılacak olan 2'nci testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır."

UYGULAMA 1 MART'A KADAR SÜRECEK

28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile, 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye’ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.

THY: 27 ARALIK SAAT 21'DEN İTİBAREN UYGULAMA BAŞLIYOR

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'ye gelecek yolcular için 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi isteneceğini açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "27 Aralık saat 21'den itibaren yurt dışından hava yolu ile Türkiye'ye giriş yapacak yolcuların ülke girişlerinden önceki son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekecek" denildi.

Açıklamaya göre negatif test ibraz etmeyen yolcular 7 gün karantinaya alınacak ve uygulama 1 Mart 2021'e kadar sürecek.