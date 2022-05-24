Türkiye'ye girmek isterken yakalandı
FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama bulunan ve yurt dışında yaşayan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye girmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.
TÜRKİYE 24.05.2022, 15:59
Avustralya'nın Sidney kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na inen yolcunun hareketlerinden şüphelenen polis, pasaport kontrolüne geldiği sırada onu durdurdu.
Yolcunun verdiği "Ray Thurman" adına düzenlenmiş pasaportun, sahte olduğu ortaya çıktı.
FETÖ’cü çıktı
Yapılan parmak izi kontrollerinde yolcunun, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2019/3578 sayılı "silahlı terör örgütüne üye olma" (FETÖ-PDY) suçundan aranan Yıldıray Ö. olduğu anlaşıldı.
Bu üçüncü oldu
Gözaltına alınan Yıldıray Ö.'nün, 2019 ve 2020 yıllarında sahte pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi.
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