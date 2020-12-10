"Türkiye'ye yaptırım" kararı!

İngiliz haber ajansı Reuters, liderler tarafından kabul edilmiş yaptırım metnine ulaştığını açıkladı. Metne göre; Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları dolayısıyla, kişilere yönelik bazı sembolik yaptırım kararları alındığını duyurdu.

Reuters'ın son haline ulaştığı metne göre; daha ağır yaptırımlar için Mart 2021'nin beklenilmesi kararı alındı ve Joe Biden ile yaptırımların genişletilmesi konusunda koordineli çalışmanın amaçlandığı kaydedildi.

Reuters'a konuşan AB diplomatları, önerilen yaptırımların sembolik olmasının nedenlerini şu şekilde sıraladı:

"AB bloğu, NATO müttefiki ve AB adayı olan, ayrıca ekonomisi ile para birimi zayıflayan Türkiye'yi sert bir şekilde cezalandırmaktan çekiniyor."