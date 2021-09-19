UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yangın

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde anız yakılması sonucu 3 noktada çıkan yangınlardan ikisi söndürüldü. Diğer bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE 19.09.2021, 20:48
UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yangın

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'ın Hevsel Bahçeleri'nde bulunan anızların yakılmasından dolayı 3 noktada yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede müdahale edilen yangının ağaçlık alana sıçramaması büyük bir faciayı önledi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen 3 noktadaki yangınlardan 2'si söndürüldü. Diğer bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

Dumanlar şehir merkezinden de görülürken, alanı yakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

#UNESCO Dünya Mirası Listesi #Diyarbakır #Hevsel Bahçeleri #Yangın #İtfaiye
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