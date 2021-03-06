Ünlü tasarımcı evinde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ SIZAN GAZ

Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR

Kurucusu olduğu Artxdesign'da kreatif direktörlük yapan Aslı Yılmaztürk, bir röportajında çocukluğundan beri görsellere ve görsel algıya ekstra ilgili olduğunu söylemişti.

Tasarımcılığa yönelmesinde mezunu olduğu Robert lisesinin etkisinin olduğunu belirten Yılmaztürk, üniversitede ekonomi bölümünü kazanmış, daha sonra görsel iletişim tasarımı bölümüne geçiş yapmıştı.

2008'de AXD’yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign’ı şirketleştirmişti.