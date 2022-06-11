Vahşi koca, eşini jantla dövüp bıçakla katletti

Rize'nin Çarşı Mahallesi'nde kan dondurucu eş vahşeti yaşandı.

İddiaya göre, valilikte temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun (32), evine gelirken bakkala uğradı.

İnşaat işçisi Ramazan Dursun (38) da bu sırada balkondan gördüğü eşine, eve dönünce "Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?" diyerek bağırdı.

3 çocuğunun önünde jantla dövüp, bıçakladı

Ramazan Dursun, müzik sesi açarak küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darbetti ve bıçakladı.

"Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum"

Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' yazarak, WhatsApp üzerinden kayınvalidesine gönderdi. Özlem Dursun'un yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sağlık ekibi, ağır yaralı kadını ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Saldırgan koca adliyeye sevk edildi

Dursun'un cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sırasında kendisini de yaralayan Ramazan Dursun ise polis tarafından gözaltına alındı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çaresiz kadının KADES'ten yardım istediği belirlendi

Öte yandan Özlem Dursun'un, olay günü Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istediği ortaya çıktı.

Polislerin yanına ulaştığı ancak Dursun'un eşinden korktuğu için şikayetçi olmadığı öğrenildi.