Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 2014'te terör örgütüne katılan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.