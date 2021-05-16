Varis sandığı şey 10 kilo tümörmüş!

Erzurum’da sağ bacağında aşırı şişlik ve ağrı şikayeti ile 2 yıl önce hastaneye giden 48 yaşındaki Nevin Çelik’e, rahatsızlığının varisten kaynaklandığı söylendi.

Aldığı cevap üzerine ileri tetkik yaptırmayı ihmal eden kadının rahatsızlığı gün geçtikçe artmaya başladı.

Çelik, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne giderek yeniden kontrole gidince gerecek ortaya çıktı.

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Kutsi Tuncer'e muayene olan Çelik'in yapılan detaylı görüntüleme ve tetkiklerinde, bacağının büyük kısmını kötü huylu tümör sardığı tespit edildi.

AMELİYAT 3 SAAT SÜRDÜ

Çelik, Dr. Tuncer ve kalp damar cerrahı Doç. Dr. Ümit Arslan tarafından ameliyata alındı.

3 saat süren ameliyatta yaklaşık 35 santimetre uzunluğunda 15 santimetre eninde 10 kiloluk tümör çıkarıldı.

Ayrıca daha fazla geç kalınmadan müdahale edildiği için bacağın kesilme olasılığı ortadan kaldırıldı.

PATOLOJİK ÖRNEK ALINDI

Tümörün ayak bileğini oynatacak önemli sinir ile bacağa temiz kan taşıyan damarları sardığını anlatan Dr. Tuncer, tedavi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hasta için görüntüleme yöntemlerine başvurduğumuzda, uyluğundan başlayıp dizinin arka kısmından baldıra kadar devam eden 35 santimetre uzunluğundaki 15 santimetre genişliğindeki yumuşak doku kitlesini fark ettik. Sonra o bölgeden aldığımız patolojik örneğin sonucu, yağ dokusundan kaynaklı kötü huylu yumuşak doku tümörü olarak geldi."

“DAMAR-SİNİR YAPILARINI KORUYUP BACAĞI KURTARDIK”

"Tümörü çıkarmadan önce ışın tedavisiyle tümörün kapsülünü de kısmen biraz kalınlaştırarak sağlıklı dokularla tümör arası sınırı sıkılaştırdık. Fonksiyonel olarak çok önemli damar-sinir yapılarını koruyup bacağı kurtardık. Kalp damar cerrahı desteğiyle damarları koruduk, sinirin de önemli dalını koruyup geniş bir sağlam doku çerçevesiyle kitleyi çıkardık. Bu işlemi kitleyi paket halinde, açmadan ve kirli dokuları ortalığa yaymadan yaptık."

“TÜMÖR BİRAZ DAHA YAYILSAYDI BACAK KESİLEBİLİRDİ”

"Bacak bölgesindeki anatomik yapılar birbirine çok yakın ve iç içe. Oradaki temiz kan taşıyan damarı kurtaramasaydık ve tümör biraz daha yayılsaydı bacak kesilebilirdi. Ameliyatta yaklaşık 10 kilo 35 santim uzunluğunda kötü huylu tümörü çıkartarak bacağı kesilmekten kurtardık."

Çelik'in bacağında büyüyen kitlenin uzun süre ihmal edilmesinden dolayı ameliyatın zor geçtiğini söyleyen Dr. Tuncer, Çelik'i sağlıklı şekilde taburcu ettiklerini ifade etti.