Vinç ile işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı
Konya'nın merkez Meram ilçesinde vinç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 25.04.2022, 20:18
Serdar K. yönetimindeki işçileri taşıyan minibüs, İmamı Azam Caddesi ile Kutsal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Zekeriya S'nin kullandığı vinç ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle serviste bulunan 16 işçi yaralandı.
Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından cadde trafiğe açıldı.
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