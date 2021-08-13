Yangına yol açtı, koruya yaklaşmama cezası aldı
Torpille ağaçlık alanda yangına yol açan şüpheli, "Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmama" cezası alarak serbest bırakıldı.
Dün İstanbul Validebağ Korusu'nda torpil atarak yangına sebebiyet veren 47 yaşındaki G. U., Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Üzerinde 25 torpil bulunan şüpheli, kırtasiyeden 35 torpil aldığını, oğluna torpil atmayı öğrettiğini, bu esnada otların tutuştuğunu, kendi imkanlarıyla ve görevlilerin yardımıyla yanan otların söndürüldüğünü söyledi.
Koruya 200 metreden fazla yaklaşamayacak
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından da ifadesi alınan şüpheli G. U. "ormanlık alanda taksirle yangına sebebiyet verme” suçundan adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği , "Validebağ Korusu’na 200 metreden fazla yaklaşmamak" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol hükümlerini uygulayarak şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi.
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