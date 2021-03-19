Yarım saatte 3 kişiyi bıçakladı

Bursa’da, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olan İdris D. isimli bir şahıs, yarım saat içinde 3 kişiyi bıçakladı.

Şahsın görüntüleri güvenlik kameralarına da yansıdı.

DOKTOR OLMADIĞI İÇİN BIÇAKLADI

İntizam Mahallesi'nde yolda yürüyen şahsa doktor olup olmadığını soran İdris D., olumsuz cevap alınca durdurduğu Koray B. isimli şahsı bıçakladı.

Daha sonra şahsın cep telefonunu da alarak kaçtı.

KRİZ GEÇİRDİ

Kaçmasının ardından Merinos Metro İstasyonu'na giren İdris D., burada krize girince metro asansörünün kapılarını tekmelemeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik görevlisi Abdullah Y. geldi.

YARDIM ETMEK İSTEDİ

Kendisine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisini göğsünden bıçaklayan şahıs, kaçıp Mudanya Caddesi üzerinde taksi çevirdi.

YOLCUYU İNDİRMEYE ÇALIŞTI

Taksinin arka koltuğunda oturan Ümit P., taksinin dolu olduğunu söyleyerek araca binmesine izin vermeyince İdris D., bıçağını üçüncü defa çekti.

Ümit P.’yi ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmak isterken durumu fark eden başka bir sürücü, İdris D.’ye aracının kapısını çarparak gitmesini engelledi.

Yere düşen İdris D. yuvarlandı. Çevredeki şahıslar ve sivil polislerin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

“HEPSİNİ BEN YAPTIM”

Elleri kelepçelenen şüpheli olay yerinde neden yaptın diye soran gazetecilere "Hepsini ben bıçakladım, sana ne, avukatımı istiyorum." diye cevap verdi.

HATIRLAMADI

Gözaltına alınan şahıs, verdiği ifadede uyuşturucu ile alkolü bir arada aldığını, bıçaklama olaylarını hatırlamadığını söyledi.

“BEN BIÇAKLAMADIM”

Adliyeye sevk edilirken “Neden yaptın?” sorusuna, “Ben bıçaklamadım.” cevabını verdi.

Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.