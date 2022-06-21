Yaşlı kadın araçlar arasında sıkışarak can verdi

Karaman'ın Yeni Minare Caddesi üzerinde 22 yaşındaki A.B.U., aracıyla geri manevra yapmak istedi.

70 FA 900 plakalı aracıyla geri manevra yapan genç, bu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Büyükçetinkaya'ya (67) farkında olmayarak çarptı.

Yaşlı kadın araçlar arasında sıkışarak öldü

Otomobil ile park halindeki panelvan minibüsün arasına sıkışan kadının yere yığıldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler bölgedeki güvenlik önlemlerini sağladı

Bunun üzerine polis ekipleri, olayın olduğu bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hanife Büyükçetinkaya’nın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltında

Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.