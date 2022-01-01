Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Diyarbakır'da 2022 yılının ilk dakikasında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 4 çocuk annesi Nuriye Çelik bir erkek bebek dünyaya getirdi. 5'inci çocuğun ismi Muhammed Geylani Çelik olan bebeği ve annesini Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena ve beraberindekiler ziyaret etti.

Çeyrek altın hediye edildi

Bebeğin annesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve bebek ile annenin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Yardımcısı Coşkun daha sonra çeyrek altın hediye etti.

“İki mutluluk birden yaşıyorum”

Anne Nuriye Çelik, dünyanın en güzel hediyesi olduğunu ve çekirdek ailenin yeni üyesi olduğunu belirtti. Anne Çelik, "5. çocuğum oldu. Herkesten Allah razı olsun. İki mutluluk birlikte yaşadık" dedi.

“Yıllar yılı bu artık bir gelenek oldu”

Vali Yardımcı Coşkun ise, doğum yapan hastalar ile bir arada olup onları ziyaret ettiklerini belirterek, "Hastanemize bugün ziyaret gerçekleştirdik. Tabi yıllar yılı bu artık bir gelenek oldu. Yeni yılın ilk arifesinde doğan çocuklarımızın hem yeni yıla girmenin heyecanıyla birlikte hastanede olmak her ikisini de birlikte kutlamak yine burada bulunuyoruz" diye konuştu.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Furkan'

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Elif (23) ve Hamit Gürbüz (27) çiftinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Saat 00.05'te dünyaya 3 kilo 450 gram ağırlığında gelen erkek bebeğe Furkan ismi verildi. Furkan bebeği kucağına almanın sevincini yaşayan anne Elif Gürbüz, mutlu olduğunu belirterek, yeni yılın herkese sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Baba Hamit Gürbüz ise, "Bu bize sürpriz oldu. Hiç beklemediğimiz bir anda geldi. Rabbim herkese sağlıklı, sıhhatli bir yıl yaşamayı nasip etsin. Pandemi sürecini de geride bıraktık. Güzel bir duygu teşekkür ederim” diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Operatör Dr. Fatma Nur Ceylan da yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.

Öte yandan 2022'nin ilk bebeklerinde biri de özel bir hastanede dünyaya gözlerini açtı. Yeni yılın ilk dakikalarında Şükran Sevgi (40) ve Ersin Düzova'nın (43) çiftinin üçüncü çocukları olarak dünyaya gözlerini açan kız bebeğe Zeynep Gül adı verilirken, 3,5 kilo ağırlığında olan bebeğin gayet sağlıklı olduğu belirtildi.

Tatvan'da da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

2022 yılının ilk bebeği Tatvan'da özel bir hastanede dünyaya gelen Aksoy ailesinin kız bebekleri oldu. Saat 00.00'da 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe henüz isim verilmedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Veysel Toprak ise mutlu olduklarını ve yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.

Osmaniye'de yeni yılın ilk bebeği “Defne” bebek oldu

2021 yılının son saatlerinde hastaneye başvuran Hasan-Özlem Yüksek çiftinin kız bebekleri dünyaya geldi. “Defne” ismini verdikleri bebek, 2022'nin ilk bebeği oldu. AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ile Sağlık İl Müdürü Dr. Hasan Öznavruz anneye kırmızı ve beyaz karanfil vererek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Yeni yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getiren anne Özlem Yüksek, “Çok mutluyum. Hayatımıza renk geldi. Allah'ım olmayan herkese bu duyguyu tattırsın, kimsenin kucağını boş koymasın” diye konuştu.