banner86

banner85

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Diyarbakır’da 2022 yılının ilk dakikasında dünyaya bebeğe Muhammed Geylani ismi verildi. Vali Yardımcısı Ömer Coşkun yeni yılın ilk bebeğinin annesini ve bebeği ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti. Malatya'da 2022'nin ilk bebeği, saat 00.05'te dünyaya geldi. Aile, bebeğe 'Furkan' ismini verdi.

TÜRKİYE 01.01.2022, 09:59
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Diyarbakır'da 2022 yılının ilk dakikasında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 4 çocuk annesi Nuriye Çelik bir erkek bebek dünyaya getirdi. 5'inci çocuğun ismi Muhammed Geylani Çelik olan bebeği ve annesini Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena ve beraberindekiler ziyaret etti.

Çeyrek altın hediye edildi

Bebeğin annesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve bebek ile annenin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Yardımcısı Coşkun daha sonra çeyrek altın hediye etti.

“İki mutluluk birden yaşıyorum”

Anne Nuriye Çelik, dünyanın en güzel hediyesi olduğunu ve çekirdek ailenin yeni üyesi olduğunu belirtti. Anne Çelik, "5. çocuğum oldu. Herkesten Allah razı olsun. İki mutluluk birlikte yaşadık" dedi.

“Yıllar yılı bu artık bir gelenek oldu”

Vali Yardımcı Coşkun ise, doğum yapan hastalar ile bir arada olup onları ziyaret ettiklerini belirterek, "Hastanemize bugün ziyaret gerçekleştirdik. Tabi yıllar yılı bu artık bir gelenek oldu. Yeni yılın ilk arifesinde doğan çocuklarımızın hem yeni yıla girmenin heyecanıyla birlikte hastanede olmak her ikisini de birlikte kutlamak yine burada bulunuyoruz" diye konuştu.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Furkan'

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Elif (23) ve Hamit Gürbüz (27) çiftinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Saat 00.05'te dünyaya 3 kilo 450 gram ağırlığında gelen erkek bebeğe Furkan ismi verildi. Furkan bebeği kucağına almanın sevincini yaşayan anne Elif Gürbüz, mutlu olduğunu belirterek, yeni yılın herkese sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Baba Hamit Gürbüz ise, "Bu bize sürpriz oldu. Hiç beklemediğimiz bir anda geldi. Rabbim herkese sağlıklı, sıhhatli bir yıl yaşamayı nasip etsin. Pandemi sürecini de geride bıraktık. Güzel bir duygu teşekkür ederim” diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Operatör Dr. Fatma Nur Ceylan da yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.

Öte yandan 2022'nin ilk bebeklerinde biri de özel bir hastanede dünyaya gözlerini açtı. Yeni yılın ilk dakikalarında Şükran Sevgi (40) ve Ersin Düzova'nın (43) çiftinin üçüncü çocukları olarak dünyaya gözlerini açan kız bebeğe Zeynep Gül adı verilirken, 3,5 kilo ağırlığında olan bebeğin gayet sağlıklı olduğu belirtildi.

Tatvan'da da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

2022 yılının ilk bebeği Tatvan'da özel bir hastanede dünyaya gelen Aksoy ailesinin kız bebekleri oldu. Saat 00.00'da 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe henüz isim verilmedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Veysel Toprak ise mutlu olduklarını ve yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.

Osmaniye'de yeni yılın ilk bebeği “Defne” bebek oldu

2021 yılının son saatlerinde hastaneye başvuran Hasan-Özlem Yüksek çiftinin kız bebekleri dünyaya geldi. “Defne” ismini verdikleri bebek, 2022'nin ilk bebeği oldu. AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ile Sağlık İl Müdürü Dr. Hasan Öznavruz anneye kırmızı ve beyaz karanfil vererek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Yeni yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getiren anne Özlem Yüksek, “Çok mutluyum. Hayatımıza renk geldi. Allah'ım olmayan herkese bu duyguyu tattırsın, kimsenin kucağını boş koymasın” diye konuştu.

#Diyarbakır #dünyaya
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8