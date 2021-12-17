'Yılın personeli' ölü bulundu
Kocaeli`nin Körfez ilçesinde 2015 yılında temizlik yaptığı sırada çöpte bulduğu 20 bin TL`yi sahibine teslim edip, "yılın personeli" seçilen temizlik işçisi Celal Serçe, hafriyat döküm sahasında kanlar içinde ölü bulundu.
TÜRKİYE 17.12.2021, 10:14
Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş aracın yanında kanlar için yatan erkek şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi`ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Celal Serçe (47) olduğu tespit edildi.
Serçe`nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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