Yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Bergama-Kınık yolu üzerinde bulunan Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağındasaat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ramazan Çınar hakimiyetindeki 35 AH 010 plakalı taksi, kırmızı ışıkta kavşaktan karşıya geçmek isterken Kınık istikametinden gelen Murat Soydan idaresindeki 10 ABS 837 plakalı tırla çarpıştı.

YAYALARI ALTINA ALDI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, kaldırıma çıkarak kaldırım üzerinde hastaneye gitmekte olan isimlerinin Özgür Aydemir (37) ve Erol Yılmaz (46) olduğu öğrenilen yayalara çarparak altına aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Erol Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR KİŞİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaralanan tır şoförü Murat Soydan, taksi şoförü Ramazan Çınar ve taksideki yolcular Numan Ş, Zehra Ş. ve Şerife G, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Özgür Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.