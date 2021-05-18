Yük dolu kamyon tramvaya devrildi!
Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon demir korkuluklara çarparak tramvay yoluna devrildi. Tramvay yoluna devrilen kamyondaki yükler, etrafa savruldu.
TÜRKİYE 18.05.2021, 10:23
Kaza saat 02.30'da İstanbul'un Fatih ilçesi Laleli Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arif Kaya idaresindeki 44 AAH 417 plakalı kamyon Gençtürk Caddesinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak tramvay yoluna devrildi.
Kamyondaki yükler ise etrafa savruldu. Kamyonun devrildiğini gören sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kamyon sürücüsünün kendi imkanları ile çıktığını tespit etti. Yaralanan sürücü kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerine gelen yük sahipleri ise büyük şok ile karşılaştı. Yük sahiplerinin o anları ise kameralara yansıdı. Ekipler, devrilen kamyonu yerinden kaldırmak için çalışmalara başladı.
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