Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 05.10.2020, 11:56
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Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış toplaklarda huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/X26yqY3jnx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2020
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