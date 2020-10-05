Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE 05.10.2020, 11:56
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Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış toplaklarda huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 

#Milli Savunma Bakanlığı #Zeytin Dalı #Terör
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