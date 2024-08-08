MEM Solar ve TALESUN iş birliğiyle kurulan fabrikada bugüne kadar toplamda 200 MW'lık güneş paneli üretimi gerçekleştirildi. Bu üretimin 80 MW'ı ise TOPCon teknolojisi kullanılarak yapıldı. MEM Solar, Mart 2023'te TOPCon seri üretimine başlayan ilk fabrika olma özelliğini taşıyor.

MEM Solar, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan MODENA sahasında, yüksek verimlilik ve dayanıklılığıyla dikkat çeken 5 MW’lık enerji üretimi sağlıyor. Bu projede, 16BB ve 580W gücündeki paneller kullanılıyor. Özellikle 16BB TOPCon teknolojisiyle donatılmış paneller, maksimum performans sunuyor.

MODENA MENSUCAT GES / Kahramanmaraş

Kurulu Güç (DC): 5 MWp

EPC Hizmeti: BAŞARI ENERJİ

Kullanılan Paneller: TALESUN BIPRO 580W N-TYPE (TOPCon)

Solar Panel Sayısı: 8.604 adet

Bu proje, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki önemli yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor.