Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de, Eti Maden geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kırdı.

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Tam kapasite çalıştığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

"Kütahya Emet'te yeni bir bor karbür tesisi daha kuracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "Ham madde ile başlayıp nihai ürüne kadar uzanacak bir sistemle, ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sarsıntıların yol açtığı huzursuzluk yüzünden başka yerlere gidenler yavaş yavaş şehirlerine dönüyor. Milletçe yürek yüreğe bu felaketin izlerini sileceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Bandırma Bor Karbür Tesisi) Buradan elde ettiğimiz tecrübeyle Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi daha kuracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemizi taşıması, ticareti ve üretimiyle bir doğal gaz merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz." dedi.