6 Şubat saat 04.17...

7,7'lik sarsıntı sonrası saniyeler içinde binlerce can enkaz altında kaldı... Onlarla birlikte kurulan hayaller, binbir özenle kurulan yuvalar yerlebir oldu...

6 ay önce yaşanan sarsıntı sadece 13,5 milyonu uykusundan uyandırmadı. 85 milyon ‘asrın felaketi’nin acısını yüreğinde hissetti. O sabah Türkiye’nin uyandığı en acı günlerden biri oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi... Felaketin boyutu da ilerleyen saatlerde daha da netleşti. 13.24'te Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem bölgeyi yeniden salladı...



Ekiplerin umudu 'bir can' daha...

Bir anda 85 milyon ‘tek yürek’ oldu. Yurt içinden ve yurt dışından ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, tüm Türkiye enkazdan bir can daha çıkarılmasını bekledi. Kimi ekran başındaydı kimi radyodan takip etti kimi sosyal medyada yardım çağrısı yaptı.



"Dünya var mıymış?"

Yıkıntıların arasından kurtarılan her bir can yeni bir umut oldu. Ekipler enkazdan bir kişiye daha sağ ulaşmak için umudunu hala koruyor.

İlk günden itibaren her gün 'yeni can'lar enkazdan çıkarıldı. Mucizeler üst üste geldi, birkaç günlük bebekler de günlerce dayandı 70'ini geçenler de... Yıkım öyle büyüktü ki günler sonra enkazdan çıkarılan yaşlı kadın ekiplere şu soruyu sordu: Dünya var mıymış?

Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası ekiplerden 19 bin 436 arama kurtarma personeli görev yapıyor.



4. seviye alarm verildi

Depremin ilk saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gitti, 4. seviye alarm verildiğini ve bunun uluslararası yardımı da içerdiğini açıkladı.

Mehmetçik ilk andan itibaren milletinin yanındaydı

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeli ile ilk andan itibaren havada, karada, denizde seferber oldu. İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi. Diğer illerden deprem bölgesine personel ve malzeme gönderilmesi için hava yardım koridoru oluşturuldu.



Malzeme götüren hava araçlarının dönüşlerinde yaralı, depremzede ve diğer vatandaşlar bölgeden tahliye edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gemileri seyre hazır hale getirildi.

Aynı zamanda yerli ve milli insansız hava araçları da deprem bölgesinde arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına destek verdi.

Tahliye alanları kuruldu

Barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince tahliye alanları oluşturuldu.



Türkiye tek yürek oldu...

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm birimleri teyakkuza geçirildi.

Türkiye'nin 81 ilinde yardım seferberliği başladı, vatandaşlar gerek nakdi gerekse ayni yardımlarıyla depremzedelerin yanında oldu. Türkiye, bir kez daha kenetlenerek yaşanan yıkımın üstesinden geliyor...

Aynı zamanda "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı.

7 saat süren ortak yayında, 9 milyonu aşkın SMS gönderildi, 115,1 milyar lira bağış toplandı.

Depremin ardından yaşanan acı hafifleyecek ama Türkiye bu tarihi ve saati hiçbir zaman unutmayacak: 6 Şubat 2023 saat 04.17...