Vali Akkoyun, "Ramazan ayının 5. iftarında, yine vatandaşlarımızla birlikteyiz. Beyoğlu Mahallesi’nde kurduğumuz iftar çadırındayız. İftar sofrasının bereketine ortak olduk, hep beraber oruçlarımızı açtık. Rabbim tuttuğumuz ve tutacağımız tüm oruçları kabul etsin" dedi.

Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser, Koordinatör Kaymakamlar Abdüllatif Yılmaz, Muhammed Cezmi Kandemir, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Av. Feyzettin Okumuş'un da katıldığı iftar programında meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dualar okundu.