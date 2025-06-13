Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen tır yangını, araç ve yükün tamamen yanmasına neden oldu. Olay, ilçeye bağlı Çobantepe Mahallesi mevkiinde, tarım arazisinde park halindeki bir tırda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede aracı sardı.

Yangını fark eden tır sürücüsü, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak tır ve taşıdığı yük, yangının şiddeti nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi.