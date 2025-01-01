Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ile Şehit Hakan Duyğal Huzurevi’nden başlayan ziyaretler, Necip Fazıl Şehir Hastanesi, jandarma komutanlıkları, itfaiye dairesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile devam etti.

Son olarak Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolundaki uygulama noktasında polis ekiplerine mutluluk dileklerini iletti.

Yeni yılın tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “Acısıyla tatlısıyla önemli bir yılı geride bıraktık,” diyerek açıklamalarda bulundu.