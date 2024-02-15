Nur Sima Atmaca, 2018 yılında Jandarma Özel Harekatta görev yaparken trafik kazası sonucunda vefat eden ağabeyi Nur Muhammed Atmaca ve Kahramanmaraş’ta 6 şubat depremlerinde hayatını kaybeden, öğretmen Hakan Bal adına, Türkoğlu ilçesinin Ceceli mahallesi İlk ve Ortaokulunda bir hobi sınıfı açılışı gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğini alarak 4 ay içerisinde tamamladığı hobi sınıfında, müzik köşesi, Gazze standı, kütüphane ve öğrenciler için zeka geliştirici oyun alanları yer alıyor.

Şövalye ve tuvallerle süslü hobi sınıfında ayrıca, çocuklara Gazze şuurunu aşılayıcı Mescid-i Aksa köşesi de yer alıyor. Çok zengin bir kütüphaneye de sahip olan hobi sınıfı, tüm okulun hizmetine kurdele kesilerek açıldı.

Proje ile her ilde çocukların içlerindeki potansiyeli keşfetmeye yardımcı olacak ve kişisel gelişimlerini destekleyecek hobi sınıfları oluşturmak amaçlanıyor.