Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Göksun ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerine zarar verdi.

Gücüksu Mahallesi'nde ikamet eden ve Adatepe Barajı nedeniyle arazileri kamulaştırılan hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 65 konut yapıldı.

Yöresel köy mimarisine uygun olarak yapılan bu binalar, depremlere direnirken mahallenin eski yerleşim yerinde bulunan konutların ise büyük bölümü yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Gücüksu Mahalle Muhtarı İsmail Özden, köyün eski yapılarının büyük oranda zarar gördüğünü ifade etti.

Kerpiç evlerin tamamının yıkıldığını anlatan Özden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından baraj altında ev ve arazileri kalanlara 65 yeni ev yapıldığını, 2017'de bu evlere yerleştiklerini dile getirdi.