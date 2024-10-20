Kışlık gıdalar arasında en çok rağbet gören ürünlerin başında sucuk ve kurutulmuş dolmalara geliyor. Vatandaşlar, taze sebze ve meyveleri konserve haline getirerek uzun süre saklayabiliyor. Özellikle ev yapımı tarhana, salça ve kurutulmuş sebzeler kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda reçel ve marmelat gibi kahvaltılık ürünler de kış hazırlıklarının önemli bir parçası.

Kışın sert koşullarına karşı gıda stoklarını doldurmak isteyenler, bu dönemde alışverişlerini hızlandırmış durumda. Yerel pazarlarda kışlık ürün çeşitliliği artarken, vatandaşlar doğal ve ev yapımı ürünleri tercih ederek sağlıklı bir kış geçirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.