Elbistan İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki adet inek gölete düştü. Ekipler, hızlı ve yerinde müdahale ederek inekleri kurtardı ve sahiplerine teslim etti.

Diğer yandan, Kahramanmaraş merkezde özel bir halk otobüsünün altında mahsur kalan kedi için de itfaiye ekipleri seferber oldu. Titiz çalışmaları sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan kedi, vatandaşların memnuniyetiyle karşılandı.

Bu iki olay, itfaiye ekiplerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gösterdikleri özverili çalışmaların güzel örnekleri olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, hızlı müdahaleleri için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.