Komşu Yunanistan orman yangınları ile savaşıyor.

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesi ve başkent Atina yakınlarında çıkan orman yangınları rüzgarların etkisiyle yayılıyor.

Alevlerin yoğunlaştığı Dedeağaç, Gümülcine, Kavala, Orestiada, Viotia bölgeleri ve Eğriboz Adası’ndaki birçok köyde tahliye emri verildi.

Viotia bölgesinde hayvanları alevlerden kurtarmaya çalışan bir kişinin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği, Kavala bölgesinin kuzeyinde ise yaralanan iki itfaiyecinin hastanede kaldırıldığı öğrenildi.

Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinden ise trajik bir haber geldi.

Ormanlık alanda 18 göçmenin cesedi bulundu

Aynı zamanda Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçenlerin kullandığı güzergah olan yangın bölgesinde 18 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Yunan devlet kanalı ölenlerin göçmen olduğunu duyurdu. Ancak uyruklarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Yunanistan'daki orman yangınında 18 göçmen ölü bulunduYunanistan'da orman yangını

48 saat kritik süreç

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias yaptığı açıklamada, son 48 saat ve gelecek 48 saatin şiddetli rüzgar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle kritik olduğunu belirterek, gece yarısından bu yana 53 farklı noktada yangın çıktığını söyledi.

17 uçakla müdahale ediliyor

Ulusal itfaiye teşkilatı sözcüsü Ioannis Artopios yaptığı açıklamada, Türkiye sınırına yakın Dedeağaç’ta 4 gündür devam eden yangınlara 200'den fazla itfaiyeci ve 17 uçak ile müdahale edildiğini, yangın söndürme çalışmalarına ordunun yanı sıra gönüllülerin de katıldığını belirtti.

Yunanistan'daki orman yangınında 18 göçmen ölü bulunduYunanistan'da orman yangını



Yunanistan'a yurt dışı desteği

Alevlerin Dedeağaç Üniversite Hastanesi’ne yaklaşması nedeniyle tüm personel ve hastalar tahliye edildi. Dedeağaç'taki yangın söndürme çalışmalarına Romanya'dan 56 itfaiyeci ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden 2 yangın söndürme uçağının katıldığı öğrenilirken, 19 Fransız itfaiyecinin ise Eğriboz’da yangına müdahale ettiği bildirildi.

Yunan sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Termiye Adası’nda da yangınlar nedeniyle 20 kişinin teknelerle tahliye edildiği, ekiplerin ayrıca Viotia ve Eğriboz için teyakkuzda olduğu kaydedildi.