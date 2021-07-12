5 bonibonu üst üste dizdi! Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı
Guinness Rekorlar Kitabı, dünya üzerinde birbirinden ilginç pek çok rekoru bünyesinde barındırıyor. Bazı rekorlar denemeye dahi cesaret edilemezken bazıları dışarından oldukça kolay gözüküyor. Sizler için Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan tuhaf bir rekordan söz edeceğiz.
YAŞAM 12.07.2021, 16:55 12.07.2021, 19:49
23 yaşındaki inşaat mühendisi Will Cutbill, İngiltere’de geçtiğimiz günlerde 5 adet bonibonu üst üste dizerek adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı. Rekordan sonra dışarıdan yapımının kolay olduğunu söyleyenlere meydan okuyan Cutbill, "İnsanlara 5 tane olduğunu söylediğim zaman şok olup, beni yenmeye çalışıyorlar. Ama göründüğünden çok daha zor bir iş." dedi.
Cutbill’in bonibonları dizmeye çalıştığı anlar Guinness Rekorlar Kitabı’nın Instagram hesabından paylaşıldı.
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