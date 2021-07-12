5 bonibonu üst üste dizdi! Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı

23 yaşındaki inşaat mühendisi Will Cutbill, İngiltere’de geçtiğimiz günlerde 5 adet bonibonu üst üste dizerek adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı. Rekordan sonra dışarıdan yapımının kolay olduğunu söyleyenlere meydan okuyan Cutbill, "İnsanlara 5 tane olduğunu söylediğim zaman şok olup, beni yenmeye çalışıyorlar. Ama göründüğünden çok daha zor bir iş." dedi.

Cutbill’in bonibonları dizmeye çalıştığı anlar Guinness Rekorlar Kitabı’nın Instagram hesabından paylaşıldı.