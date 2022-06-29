Ayçiçek yağı fiyatında düşüş bekleniyor!

Uluslararası piyasada tonu 2 bin 150 dolara ulaşan ham ayçiçek yağı fiyatlarında talep yetersizliği nedeniyle hızlı bir düşüş yaşanıyor.



Son 20 günde uluslararası pazarda ham ayçiçek yağı yüzde 30 düşüşle 1500 dolara kadar geriledi. Yeni fiyatlarla yapılan ithalatla iç pazarda raf fiyatlarında da bir gerileme bekleniyor.

Dünya'da yer alan habere göre önce pandemi, ardından Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ile artan ham ayçiçek yağı fiyatları düşüşe geçti.

Uluslararası piyasada tonu 800 dolar olan pandemi ile birlikte 2 bin 150 dolara yükselen ham ayçiçek yağ fiyatı, son haftalarda ciddi bir düşüş trendine girdi.

Uluslararası piyasada fiyatların yüzde 30 gerilediğini belirten sektör temsilcileri, yeni fiyatlarla yapılan kontratların işlenip, pazara sunulmasıyla ayçiçek yağında fiyat düşüşünün raflara da yansıması beklediklerini kaydettiler.

Sektör temsilcileri şu an raflarda 180 ile 200 lira arasında yer alan 5 litrelik ayçiçek yağının 155-160 lira bandına inmesi öngörüyorlar.