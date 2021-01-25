Bu tarçına dikkat! O zararlı madde Çin tarçınında çok

Faydası saymakla bitmiyor ama dikkat piyasada satılan çin menşeili kasia tarçını adeta tehlike saçıyor.

Fiyatının uygun olmasından dolayı türkiye’de en çok kasia tarçını satılıyor ama bunu kullanları uzmanlar uyarıyor çünkü tarçının içindeki kumarin maddesinin oranı çok önemli.

Seylan tarçını 1000’de 4 kumarin içeriyor çin tarçınında ise bu oran %1 yani çok daha fazla oysa kumarin dünyada kansorejen olarak kabul ediliyor beyine karaciğerede zararlı.

Haber – Emre Ataç