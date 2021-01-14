D Vitamini hayati öneme sahip! Eksikliği birçok sağlık sorununa sebep oluyor

Diyetisyen Sevgi Sevmez, D vitaminin eksikliği birçok sağlık sorunlarına sebep olacağını ifade etti.



Sevmez, D vitamin seviyesini ölçtürüp gerekiyorsa takviye kullanmanın çok önemli olduğunun altını çizdi.

Diyetisyen Sevgi Sevmez, sözlerine şöyle devam etti;



“Vitamin olarak kabul etsek de vücutta sentezlenebilmesi ve kandaki seviyesine göre sentezinin azalıp artması hormon olma özelliği taşıyor. Bu nedenle D vitamini eksikliği birçok sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. D vitamini seviyesini ölçtürüp gerekiyorsa takviye kullanmak çok önemli.

Kimlerde D Vitamini Eksikliği Görülebilir?

D vitamini eksikliği sadece ülkemizde değil, dünya üzerinde sık görülen yetersizliklerden biridir. Özellikle güneşlenmeden yoksun kalan ülkelerde ve koyu ten renkli bireylerde daha sık görülür. Yaşlılarda güneş görme süresinin azalmasına bağlı olarak eksiklik daha fazla görülebilir. Güneş kremi kullananlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği görülen hastalarda, obez bireylerde, chron, çölyak gibi emilim bozukluğu yaşayanlarda ve streroid grubu ilaç kullananlarda eksiklik görülme olasılığı daha yüksektir.

Kanda Normal D Vitamini Düzeyi Ne Kadardır?

Kanda 25OH vitamin D düzeyi, D vitamini durumunu gösteren parametredir.

10 ng/ml – 20ng/ml – yetmezlik

21 ng/ml – 29ng/ml – eksiklik

>30 ng/ml – yeterli

> 150 ng/ml – toksik

D vitamini eksikliği nelere sebep olur?

Yapılan son araştırmalar D vitamini eksikliğinin birçok hastalığa sebep olabileceğini söylüyor. Şizofreni, depresyon, astım, Tip 1 diyabet, MS, osteoartirit, osteomalasi, rikets ve birçok kanser türünün D vitamini ile ilişkili olabileceği düşünülüyor. Ayrıca eksikliğinde zayıflamak oldukça güç bir hal alıyor.

D vitamini Nasıl Sentezlenir?

D vitamini yağda çözünen bir vitamin olarak kabul edilir. Yaklaşık %80-90’ı deride ultraviyole ışınları sayesinde sentezlenir. %10-%20 de besinler yoluyla alınır. Güneş ışınları yoluyla D vitamini sentezlemek için uygun koşulları sağlamak çok önemlidir; Cildin direk güneş ışığına teması gereklidir, pencere veya cam arkasındayken D vitamini sentezi yoktur. 8 faktörden fazla koruyuculu vücut kremi D vitamini sentezine engel olmaktadır. Güneş ışınlarının dünya yüzeyine ulaştığı özel bir açı olan zenith açısı D vitamini sentezi için gereklidir. Ülkemiz için D vitamini sentezi mayıs ve kasım ayları arasında gerçekleşir.

Uygun ışın açısı için saatler 10.00- 15.00 arasıdır.

Hangi Besinler D Vitamini İçerir?

Somon, tuna, sardalya gibi yağlı balıklar, yumurta, karaciğer D vitamini içeren besinler arasındadır. Fakat bunların hiç biri zengin kaynaklar değildir. Yani günlük beslenme ile D vitamini eksikliğini gidermek çok güçtür. Zayıflamak ve zayıf kalabilmek adına da belirttiğim gibi eğer d vitamini seviyesinde bir eksiklik varsa kesinlikle takviye kullanmak gereklidir.”

Haber: Gökhan ÇALI