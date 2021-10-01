Kahramanmaraş’ta ‘Göçerler’ dönüş yolunda 

Yaklaşık 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Kahramanmaraş’ta, konar-göçerler Ahir Dağı, Milcan, Engizek yaylalarında 6 ay sonra oluşturdukları kervanlarıyla evlerine dönüyor.

Göçerler tarafından üretilen süt ürünlerinin bölge ekonomisine katkı sağladığını kaydeden Keçi Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, bu yıl bereketli bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Develerin de eşlik ettiğin dönüş yolunda kervanları Pazarcık İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve beraberinde heyet karşıladı.



Eski gelenekleri sürdürmek adına Göçerlerin çok iyi bir örnek olduğunu kaydeden Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, “Bugün burada Hürriyet mahallesindeyiz. Çok eskiden gelen geleneğimizin tekrar belediyemizin organizasyonuyla yeniden yaşıyoruz. Hürriyet mahallemiz olarak bir yaklaşık 5 obadan oluşmaktayız. Aynı zamanda küçükbaş hayvancılığın en yoğun yapıldığı bir yer. Yayık ayranı olsun, yayık yağı olsun, halı dokuması olsun, eski zamanda çocuklarla ilgili oyuncak yapımı olsun tamamının bir sembolik olarak tekrardan canlandırılması için buraya gelmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda yıllardan beri yapılan bu geleneği tekrardan yaşatmak, aynı şekilde bu halı olsun, oyuncak olsun, yayık, peyniri ve yağı olsun, tabi biraz da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı olgunlaşma enstitümüz var. Onlarla bu daha eskide kalmış bizim kendi geleneklerimizi yaşatmak adına çalışıyorlar ve o yüzden buraya geldiler, arkadaşlarımıza yardımcı oldular. Eski geleneklerimizi yaşatmak adına arkadaşlarımızın da destekleriyle çabalamaya gayret ediyoruz” dedi.



Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise, “Yayla dönüşü diyoruz, yayla dönüşü ilk defa Pazarcık’ta geçmişimize sahip çıkmak amacıyla bugün yayla dönüşünü bugün gerçekleştiriyoruz. 50 binin üzerinde keçi ve koyunlarımız Kayseri’mizin, komşu vilayetimizin Tomarza, Sarız bölgelerine, Adana’nın dağlık ormanlık bölgesi olan Tufanbeyli, Saimbeyli, yine iç Anadolu bölgemizin en önemli yerlerinden olan Sivas’ın Gürün, Darende bölgesine göçerlerimiz haziran ayından itibaren gidiyorlar, ekim ayından itibaren de kendi yurtlarına dönüyorlar. Ben bugün çok heyecanlıyım. Çok sevinçliyim. Hayvanlarımızı bugün güzel bir şekilde karşılıyoruz. Develerimiz burada. Köyümüzde bayram var. Heyecan var, sevgi var, muhabbet var, aşk var” diye konuştu.