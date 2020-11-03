Minik Elif ailesiyle bir araya geldi

Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen ve çocuk yoğun bakım sevisinde tedaviye alınan Elif Perincek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine aynı hastanenin çocuk cerrahi bölümüne sevk edildi.

"Prensesim, anne senin yanında"

Elif Perincek, hastane odasında, enkazdan 23 saat sonra kurtarılan annesi Seher, ablaları Elzem ve Ezel ve ailesine kavuşan baba Oğuz Perincek ile buluştu.

Basınla paylaşılan ailenin buluşma anı görüntülerinde duygusal anlar yaşandığı görüldü.

Sedyeyle kızlarının bulunduğu odaya getirilen anne Seher Perincek, kızlarıyla tek tek konuşarak sevgisini ifade etti.

Kızı Elif'in elini tutan anne Perincek, "Prensesim, anne senin yanında. Ben seni çok seviyorum. Sen benim bebeğimsin. Sen benim bitanemsin" dedi.

Perincek kızlarının kendisine can yoldaşı olduğunu kaydederek, "Siz bana çok destek oldunuz. Siz benim her şeyimsiniz. Benim aslan kızlarım" diye konuştu.

Bakan yardımcısı ziyaret etti

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da aileyi odasında ziyaret etti.

Milletvekili Çankırı'nın, geçmiş olsun dileğini ileterek "var mı bir isteğiniz" sorusu üzerine Seher Perincek, herkese çok teşekkür etti.

Rektör Budak da İzmir'deki depremin tüm ülkeyi sarstığını belirterek, "İzmir depremi olur olmaz devlet erkanının desteğini hep yanı başımızda hissettik. Cumhurbaşkanımızdan bakanlarımıza, valimize kadar herkesin desteğini yürekten hissettik. Ege Üniversitesi olarak depremin olduğu ilk saatten itibaren ekiplerimiz, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız acil servisin önünde gelen yaralıları ağırladılar" ifadelerini kullandı.