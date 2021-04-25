Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu açıkladı

NBA yıldızlarından 29 yaşındaki Kyrie Irving, hakkında çıkan iddialar üzerine cevap vererek din değiştirdiğini ve oruç tutmaya başladığını açıkladı.

YAŞAM 25.04.2021, 20:31 25.04.2021, 20:33
Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu açıkladı

NBA’de Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kyrie Irving, din değiştirerek Müslüman olduğunu ve Ramazan ayında oruç tuttuğuna dair haberlere cevap verdi. Boston Celtics maçı sonrasında basın mensuplarına konuşan NBA yıldızı, “Tüm bunları yapabildiğim için Allah’a şükürler olsun” diyerek oruç tuttuğunu açıklandı.

Irving, “Pek çok insanın kafasında soru işaretleri var. Evet, ben de Müslüman kardeşlerimle birlikte Ramazan ayının bir parçasıyım. Bunlara bir alışma süreci var ve o sürecin içindeyim” dedi.

Ramazan ayının ilk gününe denk gelen Minnesota Timberwolves karşılaşmasında izin alarak çıkmayan Kyrie Irving, ABD’de son zamanlarda Ramadan Irving diye anılıyordu.

Irving, konuyla ilgili sözlerini şöyle tamamladı;

“Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç tutmak da Müslümanlığın bir parçası. Gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum bunun bir parçası olduğum için.”

Avustralya doğumlu ABD’li 29 yaşındaki basketbolcu, 2011 yılından bu yana NBA’de yer alıyor. Cleveland Cavaliers, Boston Celtics formalarını da giyen Irving, 2019’dan bu yana Brooklyn’de…

#NBA
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