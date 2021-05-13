Şakayık koparan yandı

Anadolu'da 'ayı gülü' olarak bilinen ve birçok türü bulunan şakayık çiçeğinin Türkiye'de en çok görüldüğü illerin başında Antalya geliyor.

Antalya'da her yıl doğa yürüyüş grupları ve gezi grupları, Beydağları'nın kıyı kısımlarında, özellikle Hisarçandır Ekizce Yaylası bölgesindeki şakayıkları görmeye ve fotoğrafını çekmeye gidiyor.

Likya Dağları ve Yaylaları Grubu, Patika gibi doğa yürüyüş grupları, bu yıl mart ayında tomurcuklanan, nisan ayında çiçeklenen şakayıkları görmek için geziler düzenledi.

HİKAYESİNİ ANLATTI

Şakayığın ilginç bir hikayesi olduğunu anlatan Likya Dağları ve Yaylaları Grubu kurucusu Ömer Faruk Gülşen, şunları söyledi:

“Antik çağda Homeros, öfkeli Herkül'ün gazabına uğrayıp yaralanan Plüton'u bilge bir doktorun Çin'den getirdiği bir bitkinin kökleriyle tedavi ettiğini yazar (M.Ö. 850). İşte şakayık adını, Paeon adlı bu doktordan almıştır. Ne var ki, bu muhteşem çiçeğin Avrupa bahçelerine gelmesi 18'inci yüzyılı bulmuş. İlk odunsu şakayık, Çin'de görevli bir İngiliz büyükelçi tarafından İngiltere'ye götürülmüş. Şakayık, Paeoniacea familyasındandır."

KOPARMANIN CEZASI 80 BİN 465 LİRA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye genelinde koruma altına aldığı birçok endemik tür veya benzeri doğal değerlerin korunması amacıyla şakayık çiçeğini de doğal alanından koparmanın cezası bulunuyor.

Çevre Kanunu kapsamında ekosisteme zarar verilmesi dolayısıyla doğal alanlarından şakayık çiçeğini koparmanın cezası ise 80 bin 465 lira olarak açıklandı. Eğer koparma işlemi tüzel kişilik yani bir firma adına yapılırsa bu miktarın üç katı cezası bulunduğu belirtildi.