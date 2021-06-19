Tekne hayranlığı için "Anlayamazsınız" diyen çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı
Tekne hayranlığı hakkında "Anlayamazsınız" diyen ve videosuyla fenomen olan Kaan Kavrayış, sanılandan çok farklı meslek dalına atılıyor. Şu an 20 yaşında olan Kavrayış, Fransa'da havacılık okulunda okuyor.
YAŞAM 19.06.2021, 10:33
2014 yılında İstanbul'daki Boat Show tekne fuarında yapılan röportaj sosyal medyada fenomen videolar arasına girmişti.
SOSYAL MEDYADA FENOMEN VİDEOLAR ARASINA GİRMİŞTİ
100 bin euroluk tekne alınınca gözyaşlarına boğulan ve muhabirin sorusuna "Anlayamazsınız, beni en çok çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi" sözleriyle sosyal medyaya damga vuran o dönem 13 yaşında olan Kaan Kavrayış, büyüdü ve yaptığı meslekle herkesi şaşırttı.
HAVACILIK OKUYOR
Şu an 20 yaşında olan Kaan Kavrayış'ın Fransa'da havacılık okuduğu öğrenildi.
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