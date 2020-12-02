Türk bilim insanlarının bulduğu Kovid-19 aşısına ilk onay

Amerikan Pfizer ile Türk bilim insanlarının şirketi BioNTech'in ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısına İngiltere tarafından onay verildi. İngiltere, Pfizer/BioNTech aşısının ülkede gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Böylelikle İngiltere, Kovid-19 aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

Yapılan klinik deneylerde, BNT162b2 adlı aşının yüzde 95 koruma sağladığı açıklanmıştı.