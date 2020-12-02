Türk bilim insanlarının bulduğu Kovid-19 aşısına ilk onay

Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen Kovid-19 aşısının İngiltere'de kullanımına onay verildi. İngiltere aşısının, ülkede gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Böylelikle İngiltere, Kovid-19 aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

YAŞAM 02.12.2020, 10:08 02.12.2020, 10:33
Türk bilim insanlarının bulduğu Kovid-19 aşısına ilk onay

Amerikan Pfizer ile Türk bilim insanlarının şirketi BioNTech'in ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısına İngiltere tarafından onay verildi. İngiltere, Pfizer/BioNTech aşısının ülkede gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Böylelikle İngiltere, Kovid-19 aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

Yapılan klinik deneylerde, BNT162b2 adlı aşının yüzde 95 koruma sağladığı açıklanmıştı.

#aşı #onay
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