Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu

Hayvanlar alemine ilişkin görüntüler, sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yayılan bir görüntüde, anne tavuk ile yılanın arasındaki mücadele görenleri şaşkınlığa uğrattı.

HOROZ ANINDA KAÇTI

Videoda, civcivlere saldırmaya çalışan bir yılan yer alırken, diğer tarafta horoz ve tavuk yer aldı. Horoz, yılan saldırısı karşısına anında yuvayı terk ederken, anne tavuğun ölüm pahasına karşı yılana diklenmesi dikkat çekti.

ANNE TAVUK BAŞARILI OLDU

Videonun devamında anne tavuğun, yılana karşı zafer kazandığı ve yavrularını korumayı başardığı görülüyor. Bir süre saldırma girişiminde bulunan yılan, anne tavuğun direnişinin ardından yuvayı terk ediyor.