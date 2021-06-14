Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu
Sosyal medyada yayınlanan bir yılanın civcivlere saldırma görüntüleri gündem oldu. Yılan ve anne tavuk arasında geçen mücadele görenleri hayrete düşürdü. Horozun yuvadan kaçtığı görülürken, anne tavuğun ölümü göze alarak yavrularını koruması dikkat çekti
YAŞAM 14.06.2021, 19:26
Hayvanlar alemine ilişkin görüntüler, sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yayılan bir görüntüde, anne tavuk ile yılanın arasındaki mücadele görenleri şaşkınlığa uğrattı.
HOROZ ANINDA KAÇTI
Videoda, civcivlere saldırmaya çalışan bir yılan yer alırken, diğer tarafta horoz ve tavuk yer aldı. Horoz, yılan saldırısı karşısına anında yuvayı terk ederken, anne tavuğun ölüm pahasına karşı yılana diklenmesi dikkat çekti.
ANNE TAVUK BAŞARILI OLDU
Videonun devamında anne tavuğun, yılana karşı zafer kazandığı ve yavrularını korumayı başardığı görülüyor. Bir süre saldırma girişiminde bulunan yılan, anne tavuğun direnişinin ardından yuvayı terk ediyor.
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