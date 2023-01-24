temiz havasıyla bol oksijen kaynağı olan, yazı ayrı kışı ayrı güzelliğe sahip yavşan yaylası, ilerleyen zamanda bungalov yayla evleri ile konaklama merkezi haline gelecek

Kenet merkezine 36 km mesafede bulunan ve 1900 rakımlı yayla, çeşitli endemik flora, fauna ve yabani hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzelliğiyle Karadeniz yaylalarını aratmayan Yavşan yaylası, kent merkezinin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda yerli turist gelerek temiz hava alma imkânı buluyor.

Özellikle kış turizmi için de elverişli olan yayla, kar yağışıyla birlikte ayrı bir güzelliğe bürünürken kesintisiz ulaşım için büyükşehir belediyesi ekipleri yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.