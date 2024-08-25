Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden güzel etkinliklerle vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İlk günkü coşku ve heyecanla süren fuarda, ünlü isimler vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ederken, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Yavuz Bingöl, KAFUM Fuar Alanı'nda sahne aldı.

Olumsuz hava şartlarına rağmen müzikseverler konsere büyük ilgi gösterdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde, Yavuz Bingöl "Turnalara Tutun da Gel", "Ağlama Yar", "Sarı Gelin", "Zerda", "Beyaz Giyme", "Mihriban" ve "Kara Tren" gibi hafızalara kazınan pek çok eseri seslendirerek dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Müzikseverler de hep bir ağızdan usta sanatçıya eşlik ederek geceye renk kattı.

Fuar etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu özel konser, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.