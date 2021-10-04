Vatandaşlar ise şimdiden kışlık ayakkabılarını almak üzere ayakkabıcıların yolunu tuttu.
Ayakkabıcı Esnafı Emrullah Özer ise hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Özer geçen seneye göre fiyatlarda artış yaşandığını sözlerine ekledi.
Vatandaşlar ise şimdiden kışlık ayakkabılarını almak üzere ayakkabıcıların yolunu tuttu.
Ayakkabıcı Esnafı Emrullah Özer ise hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Özer geçen seneye göre fiyatlarda artış yaşandığını sözlerine ekledi.
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