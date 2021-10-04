Vatandaşlar ise şimdiden kışlık ayakkabılarını almak üzere ayakkabıcıların yolunu tuttu.

Ayakkabıcı Esnafı Emrullah Özer ise hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Özer geçen seneye göre fiyatlarda artış yaşandığını sözlerine ekledi.