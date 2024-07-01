Kira artışında yüzde 25'lik sınır bugün sona erdi. Yeni dönemde kira artışı TÜFE oranına göre belirlenecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek. Haziran ayı kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile belli oldu. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62.51 olarak açıklandı.

Konu ile ilgili merak edilen noktaları Gayrimenkul Uzmanı Alp Eren Önal Aksu Habere özel açıkladı.