Şehir merkezin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve paydaş iş birliğiyle kentsel tasarım çalışması hayata geçiriliyor

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında çalışmalar devam ederken TOKİ ve Emlak Konut tarafından; Hükümet Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası devam ederken bizde Aksu haber olarak sizler için yakından gözlemledik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde başlatılan Kentsel Tasarım Projesi de hızla ilerliyor.