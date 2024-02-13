Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizde Chp Gibi Kibirli Bir Dil Olamaz” Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizde Chp Gibi Kibirli Bir Dil Olamaz”

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır oldu.

Kaynak: TRT HABER