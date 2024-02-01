Büyükşehir Belediyesinin Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz, Evelahir ve Müşterek dergilerinin yeni sayıları okurlarla buluştu. Dergilerin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür envanterini zenginleştirmek, sanatsal ve entelektüel birikimi artırmak ve kültür sanata derinlik kazandırmak için faaliyetlerini artırarak sürdüren, 2019 yılından itibaren şehir kitaplığına 65 yeni kitap kazandıran ve çalışmalarıyla edebiyat camiasının takdirini kazanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz, Evelahir ve Müşterek dergilerinin yeni sayılarını okurlarla buluşturdu. Edebiyat Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği tarafından yılın dergisi seçilen Yitiksöz’ün yeni sayısında, usta şair ve yazarların kaleme aldığı şiir, makale ve deneme türünde eserler yer alıyor. Türkçe ve Arapça olarak yayımlanan Müşterek Dergisi’nin yeni sayısında, tarihe damga vuran önemli şahsiyetlerin fikir ve düşünce hayatına ilişkin yazılar bulunurken, şehrin kültür sanat dergisi olan Evelahir’in 18. sayısında ise; 6 Şubat depremlerindeki hüzün dolu hikâyeler, şehrin tarihi ve doğal güzellikleri, el sanatları gibi pek çok konu işleniyor. Yitiksöz, Evelahir ve Müşterek dergilerinin yeni sayılarına e-dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari internet adreslerinden ücretsiz bir şekilde ulaşılabiliyor.