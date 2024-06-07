Sınava ilk defa katılacak adaylar YKS gerekli belgeler ve yasaklar listesi noktasında kılavuza yönelmiş durumda. Giriş belgesi siyah beyaz mı renkli, kalem silgi verilecek mi, takı yasak mı gibi pek çok soruya kılavuz üzerinden yanıt veriliyor. Peki; YKS sınavında gerekli belgeler neler, neler getirilir neler getirilmez? İşte, YKS yasakları ve gerekli evraklar..

YKS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

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Sınava Girerken Gerekli Belgeler Neler?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresidolmamış pasaport dışında; Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.