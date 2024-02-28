Kripto para piyasasında hareketlilik sürüyor..

Kripto para birimi Bitcoin'in değeri artışa geçti.

En son 2021 Kasım'da 68 bin 990 dolarla rekor seviyesine gelen Bitcoin, sonrasında 20 bin dolara kadar düşmüştü..

Şimdilerde ise yeni rekora doğru ilerliyor..

60 bin doları geçti

Kripto para piyasalarında en fazla işlem gören para birimi olan ve dün 56 bin 349,5 dolardan işlem gören Bitcoin'in değeri, bir günde yüzde 6'dan daha fazla değer kazanarak 4 bin 283,5 dolar artarak 60 bin 500 dolara kadar çıktı.

Yüzde 6'dan fazla değer kazandı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3,3 artarak 2 trilyon 230 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışının sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 6'dan fazla değer kazandı.