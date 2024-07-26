Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, deprem bölgesinde bulunan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Ramada Otelde düzenlenen toplantıda, bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya katılan belediye başkanları, afet sonrası yapılan çalışmaları, ihtiyaçları ve gelecekteki projelerini aktardı.

Toplantını açılış konuşmasını Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yerel yönetimlerin, merkezi hükümetle uyum içinde çalışmasının önemine vurgu yaparak, bu tür istişare toplantılarının çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ak Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Hükümetin ve Ak Parti'nin depremzedelere desteğini sürdüreceğini belirterek, bölgedeki belediyelerin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, altyapı projeleri ve vatandaşların günlük yaşamlarının normale dönmesi için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu